Michel Teló grava novo DVD em Curitiba

Michel Teló criou o Bem Sertanejo para contar a história da música sertaneja e todas suas vertentes até os dias de hoje. O que era um projeto simples virou um quadro no Fantástico, com entrevistas e muita música com grandes nomes do gênero, um DVD com os melhores momentos das gravações e um livro. Faltava ainda levar essa história para os palcos. Agora não falta mais.

A capital paranaense foi a escolhida por Michel Teló para gravar o DVD “Bem Sertanejo”. No dia 2 de março, quinta-feira pós-Carnaval o cantor vai receber convidados especiais, no palco da Live, para cantar a história da música sertaneja. Os ingressos já estão à venda.

O repertório será recheado de regravações de clássicos da música sertaneja como “Menino da Porteira”, “Chico Mineiro”, “Estrada da Vida”, “Fio de Cabelo” e “Pensa em Mim”. As canções já conhecidas na voz de Michel, “Ei, Psiu Beijo Me Liga” e “Ai Se Eu Te Pego”, além de 10 músicas inéditas que também farão parte do set list escolhido para a noite, incluindo o novo single "O Mar Parou".

A direção geral do DVD ficará a cargo de Catatau e a direção musical será dividida entre Ivan Miazato, que cuidará das regravações, e Neto Shaefer, responsável pela parte de músicas inéditas. O cenário será de Zé Carratu e a luz de Carlinhos Nogueira.

SERVIÇO

Michel Teló – Gravação DVD “Bem Sertanejo”

Local: Live Curitiba | Rua Itajubá, 143 – Portão | (41) 3315-0808

Data: dia 02 de março | quinta-feira

Horário: Abertura dos portões: 19h | Início do espetáculo: 22h

Ingressos: De R$ 80 (meia-entrada) até R$600 (inteira), dependendo do setor escolhido.

Mesas - R$600 (4 pessoas - valor único, não possui meia-entrada)

Camarote - R$80 – (primeiro lote | meia–entrada) e R$160 (inteira)

Área Bistrô - R$80 (meia-entrada) e R$160 (inteira)