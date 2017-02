SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O rapper Drake foi o artista que mais vendeu discos em 2016, segundo anúncio feito pela IFPI (Federação Internacional da Indústria Fonográfica) nesta quarta-feira (8). O responsável pelo sucesso do canadense foi seu quarto disco, "Views", uma homenagem à sua cidade natal, Toronto.

Em 2015 quem liderou o ranking foi cantora britânica Adele. "'Views' foi o primeiro disco a alcançar 1,1 bilhão de reproduções na Apple Music, enquanto 'One Dance' foi a primeira canção a ser ouvida um bilhão de vezes no Spotify", explicou a IFPI em um comunicado.

O diretor-executivo da IFPI, Frances Moore, afirmou que "o sucesso fenomenal de Drake reflete a atração de seu som único para uma enorme audiência mundial". David Bowie, que lançou seu último disco -"Blackstar"- dois dias antes de sua morte, em janeiro de 2016, foi o segundo mais vendido, liderando as listas em 24 países, disse a IFPI. A banda britânica Coldplay foi a terceira, seguida por Adele, Justin Bieber, Twenty One Pilots, Beyoncé, Rihanna, Prince e The Weeknd.

A IFPI, cuja sede fica em Londres, elabora seu ranking somando vendas físicas e digitais, incluindo downloads e reproduções em plataformas de inscrição na internet como o Spotify e a Apple Music.