Ranking da Fifa tem Argentina líder e Brasil em segundo

Tite: seleção brasileira em segundo lugar (foto: Divulgação/MoWa Press/Pedro Martins)

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O novo ranking da Fifa que saiu nesta quinta (9) não teve grandes mudanças nas primeiras colocações. A seleção argentina ainda é líder. O Brasil é o segundo colocado. Os cinco primeiros colocados do ranking permanecem inalterados com relação às últimas publicações da entidade máxima do futebol.

Abaixo de Argentina e Brasil, seguem Alemanha, Chile e Bélgica. Diferente do primeiro ranking de 2017, divulgado em janeiro, desta vez houve alteração do 'top 10'. França e Colômbia trocaram de posições -os europeus subiram para 6º, enquanto os sul-americanos agora estão em 7º.

A seleção de Camarões foi a que mais ganhou posições no ranking graças ao troféu da Copa Africana de Nações. Foram 29 degraus escalados, deixando a seleção em 33º lugar. Egito, vice-campeão da competição, subiu para a 23º.

Confira os dez primeiros do ranking

1º Argentina - 1.635 pontos

2º Brasil - 1.529 pontos

3º Alemanha - 1.433 pontos

4º Chile - 1.386 pontos

5º Bélgica - 1.371 pontos

6º França - 1313 pontos

7º Colômbia - 1.304 pontos

8º Portugal - 1.240 pontos

9º Uruguai - 1.195 pontos

10º Espanha - 1.168 pontos