Prefeitura faz limpeza da Praça Rui Barbosa nesta quinta-feira

(foto: Brunno Covello/SMCS)

Uma nova ação de limpeza e revitalização de calçadas no Centro está marcada para esta quinta-feira (09/02), a partir das 22h30. Desta vez, os funcionários da Secretaria Municipal do Meio Ambiente farão a lavagem da Praça Rui Barbosa, onde está localizada a Rua da Cidadania Matriz e um dos maiores e mais utilizados terminais de ônibus de Curitiba.

Os trabalhos fazem parte da determinação do prefeito Rafael Greca de retomar os serviços de limpeza das ruas da cidade. “A saúde pública melhora com a limpeza emergencial”, lembrou ele, na ocasião da lavagem do Calçadão da Rua XV de Novembro, no fim de janeiro. Além dos trabalhos de limpeza, a Secretaria do Meio Ambiente retomou também a coleta vegetal e roçada das praças da cidade, priorizando bairros com focos do mosquito Aedes aegypti.

Nesta quinta-feira, 25 funcionários vão trabalhar na Praça Rui Barbosa, que tem cerca de dez mil metros quadrados de áreo. Serão utilizadas 25 vassouras, regadores e um caminhão-pipa com água de reúso.



Rotina

Os serviços de lavagem das ruas de Curitiba são rotineiros e estão previstos dentro dos contratos vigentes de limpeza pública. Com o retorno dos trabalhos, agora as equipes farão a limpeza de toda a extensão das ruas em um único período, o que racionaliza o trabalho, os equipamentos e a mobilização das equipes.

Nos últimos dias foram lavadas áreas da Praça Generoso Marques, do Paço da Liberdade e da praça Borges de Macedo; do Marco Zero e entorno da Catedral Basílica de Curitiba; das ruas José Bonifácio e Saldanha Marinho; e da Travessa Nestor de Castro, entre as ruas do Rosário e São Francisco.