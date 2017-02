Élber completará 100 jogos pelo Cruzeiro em seu próximo compromisso

BELO HORIZONTE, MG (UOL/FOLHAPRESS) - Quando entrar em campo a próxima vez pelo Cruzeiro, Élber completará 100 partidas pelo clube. Cria da casa, fez sua estreia em 7 de setembro de 2011, no jogo Cruzeiro 1 a 2 Fluminense, pelo Campeonato Brasileiro. Entre 2014 e 2015, o meia-atacante chegou a ser emprestado para Coritiba e Sport. Aos 24 anos, Élber atuou em três compromissos da Raposa este ano, sendo um amistoso e duas partidas do Campeonato Mineiro. No último, em vitória por 2 a 1 sobre o Tricordiano, no Mineirão, foi titular. "Fico feliz pelas oportunidades que o professor Mano Menezes tem me dado e espero poder fazer uma grande temporada. Vou para mais um ano no clube e este início é sempre muito gratificante. Poder estar perto de uma marca tão importante, de 100 jogos, me deixa ainda mais empolgado em seguir trabalhando para poder ajudar", afirmou Élber. "Agora, vamos para uma outra competição, que é a Primeira Liga, e depois já temos o Campeonato Mineiro novamente. Se o professor precisar de mim, para qualquer uma das duas situações, estou preparado. Será uma honra atingir esta marca pelo Cruzeiro e espero que seja com vitória", finalizou o camisa 23, antes dos duelos diante de Chapecoense e Tupi. Entre 2011 e 2013, Élber fez 55 jogos e anotou cinco gols pelo clube. Em 2014, foram 11 partidas. Ano passado, 30 confrontos, quatro gols e cinco assistências. Em outubro do ano passado, Alisson completou 100 jogos e ficou marcado como sexto atleta da base da Raposa, nos últimos dez anos, a atingir esta marca. Élber será o sétimo. Mayke, Diego Renan e Jonathan, o zagueiro Thiago Heleno e o volante Charles também chegaram a este número.