Internacional treina sem Nico, Ceará e titulares

MARINHO SALDANHA PORTO ALEGRE, RS (UOL/FOLHAPRESS) - Na reapresentação dos jogadores do Inter, Nico López e Ceará foram baixa. A dupla ainda não está recuperada apta a trabalhar. Os titulares, que na quarta-feira venceram o Fluminense, permaneceram na academia. Nico López tem um desconforto muscular, Ceará uma contusão no pé esquerdo. Sem condições de participar da atividade técnica e tática da manhã desta quinta, a dupla é dúvida para o jogo do fim de semana diante do Caxias. Os titulares permaneceram na academia. A manhã foi marcada por atividades em campo reduzido priorizando a criação de jogadas. O Internacional pretende a manutenção do esquema com três volantes para a partida diante do Caxias. O jogo ocorre no sábado às 21h (horário de Brasília), pela terceira rodada do Campeonato Gaúcho. Apenas o treino de sexta-feira irá determinar a escalação titular. No Campeonato Gaúcho, o Colorado ainda não venceu, soma um ponto em dois jogos e está beirando a zona de rebaixamento. Já William, Ariel e Fabinho, isolados do grupo principal, treinaram com bola. O volante recupera-se de lesão enquanto a dupla está afastada do time de cima. Ariel deve deixar o clube e William precisa renovar para ser reintegrado. Já Anderson não esteve com os demais.