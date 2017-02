Jucilei faz exames nesta sexta e deve assinar com o São Paulo

DANILO LAVIERI E JOSÉ EDUARDO MARTINS SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O São Paulo deve apresentar mais um reforço. Jucilei desembarca nesta sexta-feira (10) em São Paulo e realiza exames médicos para assinar contrato de um ano com o clube. A concretização da negociação depende da chegada de um documento do Shandong Luneng, clube chinês dono dos direitos do atleta. O jogador estava em São Gonçalo, no Rio de Janeiro, onde cuidava de sua preparação física com um personal. A ideia do São Paulo é que ele seja apresentado oficialmente à torcida neste domingo (12), no Morumbi, na partida contra a Ponte Preta, pelo Campeonato Paulista. O volante já havia acertado as bases salariais com o São Paulo e estava empolgado com a possibilidade de voltar a jogar no Brasil, após cinco anos no exterior. Até calma para os torcedores do São Paulo ele pediu em uma rede social após a derrota do time na estreia no Paulista, contra o Audax. O São Paulo também já tinha demonstrado interesse por Jucilei em outras oportunidades. Agora, porém, o Shandong mostrou mais disposição para liberar o jogador. Afinal, a regra para estrangeiros no país asiático mudou. Até a última temporada no país, eram permitidos quatro estrangeiros por elenco e mais um atleta que não fosse chinês mas asiático. Como Jucilei tem cidadania palestina, entrava nesta cota. No entanto, agora, só serão permitidos cinco estrangeiros por time, sendo que apenas três podem entrar em campo. Não há mais também mais essa diferenciação para os estrangeiros asiáticos. Além de Jucilei, o Shandong conta com os brasileiros Diego Tardelli e Gil, o italiano Graziano Pellé, o senegalês Papiss Cissé. Jucilei jogou no Corinthians entre 2009 e 2011, depois defendeu o Anzhi, da Rússia, e o Al Jazira, dos Emirados Árabes. O volante, de 28 anos, pode ser o quinto reforço do São Paulo nesta temporada. O clube trouxe o goleiro Sidão, os atacantes Neilton e Wellington Nem e o meio campista Cícero. Para fechar o elenco, a diretoria ainda negocia com Lucas Pratto, do Atlético-MG.