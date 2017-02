Usina Angra 2 é religada ao Sistema Elétrico Nacional

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Usina Angra 2, em Angra dos Reis (RJ), foi reconectada ao Sistema Elétrico Nacional às 4h21 na madrugada desta quinta (9). Às 7h, a unidade já operava com 90% de potência, gerando 1.210 MWh. A usina tinha sido desligada na manhã desta quarta (8) para reparo no sistema de óleo lubrificante de uma das bombas de refrigeração do reator da usina. As informações são da Agência Brasil. De acordo com a Eletronuclear, o episódio não representou qualquer risco para a segurança de Angra 2, aos trabalhadores da usina ou ao meio ambiente. A Eletronuclear é a responsável por operar e construir as usinas termonucleares do país, contando com duas unidades em operação na Central Nuclear Almirante Álvaro Alberto, em Angra dos Reis, sul fluminense, com potência total de 1990 MW. Hoje, a geração nuclear corresponde a 3% da eletricidade produzida no país e o equivalente a um terço do consumo do Estado do Rio de Janeiro.