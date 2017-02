Jeff Sessions toma posse como secretário de Justiça de Trump

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, deu posse nesta quinta-feira (9) a Jeff Sessions como secretário de Justiça. "Ele [Sessions] dedicou sua vida à causa da justiça e acredita profundamente que todas as pessoas são iguais perante a lei", disse Trump em cerimônia no Salão Oval da Casa Branca. "Ele será um grande protetor do povo." A indicação do republicano Sessions para chefiar o Departamento de Justiça foi aprovada na véspera pelo Senado após um processo conturbado. A oposição democrata ofereceu resistência à nomeação. Em 1986, Sessions teve negada sua nomeação para juiz federal, sob acusação de racismo. Sessions, 70, exercia o mandato de senador pelo Alabama desde 1997 e foi procurador federal para o distrito sul daquele Estado nas décadas de 1980 e 1990. Como secretário de Justiça, Sessions será responsável por defender a retomada do decreto presidencial que veta a entrada de cidadãos de sete países de maioria muçulmana. A medida foi suspensa por uma liminar na última sexta-feira (3), e a disputa judicial sobre sua validade pode chegar à Suprema Corte.