Com zaga segura, Corinthians soma 426 min sem sofrer gol

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Quatro jogos completos sem sofrer gols dão o tom do começo da temporada do Corinthians em 2017. Ao vencer a Caldense por 1 a 0 na noite desta quarta-feira (8), em Minas Gerais, o time alvinegro chegou à marca de 463 minutos de invencibilidade no setor defensivo. O último gol sofrido pelo Corinthians do técnico Fábio Carille foi contra o Vasco, no primeiro jogo da temporada. Depois, a equipe corintiana empatou sem gols com o São Paulo e alcançou três triunfos por 1 a 0, contra Ferroviária (amistoso), São Bento (Paulistão) e Caldense (Copa do Brasil). Nos últimos três jogos, a zaga corintiana foi formada por Balbuena e o recém-contratado Pablo. Diante do São Paulo, o Corinthians teve Pedro Henrique como titular ao lado do zagueiro paraguaio. O desempenho da defesa foi ressaltado por Carille após o triunfo na Copa do Brasil. Além disso, o treinador comemorou o fato de a equipe encontrar um equilíbrio maior. Segundo ele, a estratégia para a temporada era primeiro arrumar o setor defensivo e em seguida organizar o meio-campo e o ataque. "Estou muito feliz, o time está se equilibrando, melhorando a parte ofensiva, criou chances", disse Carille, que citou o número de finalizações do Corinthians na partida, 21 contra 9 da Caldense. Antes do duelo eliminatório na competição, o goleiro Cássio também fez elogios a time e citou as boas atuações do volante Gabriel e do zagueiro Pablo. O camisa 12 ainda ressaltou o senso de organização e marcação de toda a equipe. "No ano passado, quando eu e o Walter jogávamos, vinha muitas bolas no gol. Esse ano a gente já começou bem, vem duas ou três bolas. A equipe está bem organizada e dificulta para os adversários chegarem no nosso gol", afirmou o arqueiro. O próximo desafio do Corinthians será no Campeonato Paulista. O time recebe o Santo André em Itaquera, no sábado, às 21h. O time em seguida faz mais um jogo em casa, diante do Novorizontino. Depois, a equipe pega o Audax fora e o Palmeiras em Itaquera.