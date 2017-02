Fábio Jr. desembarca em Curitiba no dia 18 de março

(foto: Divulgação)

Um dos grandes destaques da turnê “O Que Importa é a Gente Ser Feliz” é o cenário, que é revelado através da iluminação, contando com cortinas, colunas e elementos que valorizam a estética de forma simples e sofisticada, sem a utilização de recursos audiovisuais. O conceito da proposta, criativa e versátil, permite que Fábio Jr. utilize a mesma cenografia em todos os shows, independente do tamanho, mantendo a dinâmica e beleza do espetáculo com a utilização da luz que permite um resultado visualmente impactante, tornando-se um atrativo a parte.

Neste espetáculo Fábio Jr. apresenta um momento especial acústico e um repertório que contou com a participação do público na escolha do set list, por meio de uma enquete com uma lista de músicas que o cantor disponibilizou em suas redes sociais.

Fazem parte do repertório, grandes sucessos da carreira do artista, como “Só Você”, “O Que Que Há”, “Alma Gêmea” e “Caça e Caçador” que continuam dando todo o toque de romantismo ao show de Fábio Jr., além das canções que fazem parte do mais recente cd do cantor, “To Investindo Nessa História”, “Amem, Amor” e “Será Que Fui Claro?!”. Com mais de 30 trabalhos em sua discografia, Fábio Jr., é um artista completo com talento reconhecido também como compositor, ator e apresentador.

A banda que o acompanha nesta maratona de shows é formada por Amador Longhini no teclado e direção musical, Álvaro Gonçalves na guitarra e violão, Bruno Coppini no baixo, Gustavo Barros na guitarra, Pepa D¹Elia na bateria e Aldo Gouveia e Ellis Negress nos vocais.

Serviço:

Fábio Jr. em Curitiba

Data: 18 de março de 2017 – sábado – 21h (abertura dos portões: 20h)

Local: Teatro Positivo - Grande Auditório (Rua Professor Pedro Viriato Parigot de Souza, 5300 – Campo Comprido, Curitiba/PR) – (41) 3317-3107

Ingressos à venda pelo Disk Ingressos - http://www.diskingressos.com.br/evento/5145 ou (41) 3315-0808.

Setor azul: a partir de R$90,00 (meia entrada) e R$180,00 (inteira); Setor laranja: a partir de R$110,00 (meia entrada) e R$220,00 (inteira); Setor verde: R$130,00 (meia entrada) e R$260,00 (inteira); Setor amarelo: R$170,00 (meia entrada) e R$340,00 (inteira); Setor rosa: R$200,00 (meia entrada) e R$400,00 (inteira).