A Moro FHC diz que presidente não tem como saber de tudo no cargo

ESTELITA HASS CARAZZAI E FELIPE BÄCHTOLD SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, em depoimento ao juiz Sergio Moro, disse nesta quinta-feira (9) que um presidente da República "não tem como saber de tudo" que ocorre na administração pública e que toma providências relacionadas à corrupção quando chega informações a seu gabinete. Fernando Henrique foi chamado para depor em uma ação contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva como testemunha de defesa de Paulo Okamotto, que trabalha para o petista. Uma das acusações contra Lula é a de que a empreiteira OAS pagou o armazenamento de bens após ele deixar a Presidência. Fernando Henrique falou a Moro por meio de videoconferência em São Paulo. A defesa de Lula aproveitou para questionar o tucano, que governou o país de 1995 a 2002, sobre a formação de sua base no Congresso naquela época e sobre como agia em relação a suspeitas de corrupção no governo. O Ministério Público Federal sustenta que Lula comandou um esquema de desvios na Petrobras para garantir apoio parlamentar a seu governo. Fernando Henrique disse que o sistema partidário no Brasil é "frágil" e que precisou negociar uma ampliação da base aliada, incluindo a participação do PMDB no governo. Falou que seu governo precisava de uma maioria absoluta no Congresso para aprovar reformas e citou a atual situação vivida pelo presidente Michel Temer. O advogado de Lula, Cristiano Zanin Martins, o questionou sobre uma declaração do delator Nestor Cerveró, que foi diretor da Petrobras, de que houve desvios na estatal em seu governo. O tucano respondeu que nunca tinha ouvido falar de Cerveró antes da Lava Jato. "O presidente da República não pode saber o que está acontecendo no conjunto de pessoas. O procedimento incorreto de pessoas deve ser combatido. Nunca ouvi falar desse senhor, a não ser recentemente." Em outro momento, falou que um presidente sabe apenas de "coisas gerais". "Você não tem responsabilidade direta. Você tem responsabilidade direta se chegou ao seu gabinete alguma coisa. Aí você tem que tomar providência. Se alguém que você nomeou agiu erradamente, você demite." ACERVO E INSTITUTOS Ao falar sobre a administração de seu acervo após deixar a Presidência, o tucano declarou que era "impensável" preservar os materiais sem doações, e que não tinha "apoio financeiro nenhum", nem aposentadoria por ter ocupado o cargo. "A saída para resolver isso mais facilmente é a Lei Rouanet. E como o acervo é de interesse público, você apela a doadores para mantê-lo." Para a defesa de Lula, o depoimento do tucano descontrói a denúncia contra o ex-presidente. O transporte dos bens de Lula pago pela OAS é tido como uma operação "dissimulada" e que tinha o objetivo de "ocultar a origem e propriedade" dos recursos, segundo o Ministério Público Federal. Os advogados do petista dizem que a doação foi um "apoio institucional" para preservar um acervo de interesse público. Fernando Henrique também foi questionado pelos advogados sobre quem fez as doações que mantiveram seu acervo e, posteriormente, à fundação que leva seu nome. O tucano afirmou que quem contribuiu no começo eram empresários e companhias com quem tinha "relações pessoais", como a Odebrecht, Itaú, Banco Safra e Bradesco. As doações, disse, estão "todas registradas e documentadas". "Não foi nada ilegal", afirmou. O ex-presidente relembrou que teve um jantar com empresários e amigos, ainda no final do seu segundo mandato, em que tratou da criação da Fundação FHC. "Alguns dos que estiveram ali contribuíram, outros não. Não houve nenhuma cota, nenhum pedido expresso", disse. "Nunca tive discussões que não fossem publicáveis." No final, Moro perguntou, pedindo "escusas" pelo questionamento, se houve algum tipo de doação "por fora", o que o tucano negou. O tucano ainda afirmou que recebeu Okamotto, presidente do Instituto Lula, em sua fundação, para dar informações sobre o funcionamento do acervo e a criação da instituição.