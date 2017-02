Atlético nega interesse em atacante argentino

Rescaldani (à esquerda) com a taça da Libertadores 2016 (foto: Reprodução/Facebook/ezequiel.reus)

O técnico do Atlético Paranaense, Paulo Autuori, negou que o clube esteja tentanto a contratação do centroavante argentino Ezequiel Rescaldini, do Atlético Nacional, da Colômbia. “Não tem absolutamente nada com esse jogador. Estamos trabalhando muito para que em um futuro próximo termos novidades. São jogadores que nos interessam, não os que querem colocar aqui”, afirmou o treinador.

Autuori deixou claro que o clube está atrás de reforços, mas que o argentino não faz parte dos planos.

Rescaldani, de 1,91m de altura, foi campeão da Copa Libertadores 2016, mas participou apenas de uma partida na campanha. O jogador era reserva do atacante Borja. A melhor fase da carreira de Rescaldani foi no primeiro semestre de 2016, quando acabou como artilheiro do Quilmes no campeonato argentino. Ele marcou sete gols em 13 partidas. Em seguida, foi contratado pelo Atlético Nacional. No clube colombiano, disputou 16 jogos como titular e oito como substituto. Marcou quatro gols. A informação que o Atlético poderia contratar o atacante foi divulgada por sites e jornais colombianos.