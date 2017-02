Gestão Fruet deixou quase 800 moradias populares com obras paradas

(foto: SMCS)

Ao assumir a Prefeitura de Curitiba no início do ano, o prefeito Rafael Greca herdou 774 unidades habitacionais com obras paralisadas. As moradias fazem parte de dez empreendimentos contratados pela Companhia de Habitação Popular de Curitiba (Cohab), que, somados, representam R$ 51,7 milhões de investimentos para atender famílias que vivem em locais de risco. As construções estão inacabadas e sem equipes trabalhando.

“Nós sabemos como fazer a cidade voltar a funcionar. Já determinei que as secretarias passem a falar a mesma língua, que unam esforços para agilizar as obras de habitação. Em nossa administração não quero disputa de qual secretaria é mais importante, porque o mais importante é que a população curitibana seja atendida, em especial os mais carentes”, enfatiza o prefeito Rafael Greca.

Habitação popular é um tema coordenado pela Cohab, mas com participação de outras secretarias, como Obras Públicas, Urbanismo, Meio Ambiente e o Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba (Ippuc). “O que percebi de início é que havia pouca conversa entre as secretarias. Não havia uma diretriz para que os diferentes órgãos atuassem em conjunto e isto foi um dos fatores que prejudicou o andamento das obras”, diz o presidente da Cohab, José Lupion Neto.

São muitos os problemas decorrentes destas obras incompletas. Sofrem as famílias que aguardam pelas novas moradias e também as que já vivem nos conjuntos ou no entorno, pois construções inacabadas podem servir de abrigo para vândalos.

Conjuntos

O conjunto com o maior número de casas inacabadas é o Moradias Maringá I, no bairro Cachoeira, com 156 unidades. A obra foi 52% executada e abandonada sem nenhuma moradia entregue.

O empreendimento está previsto para atender famílias que vivem em situação precária na Vila Nori, no Pilarzinho. Uma nova licitação está em andamento para garantir a retomada da obra, que significa investimento de R$ 6,9 milhões.

Projetado para receber 334 famílias de margens de rio da Bacia do Formosa, o Moradias Arroio, na CIC, teve apenas 184 unidades entregues, restando ainda 150 para construir. A obra, no valor de R$ 11,2 milhões, foi paralisada e deveria ter sido recontratada no ano passado.

Também na CIC está o Moradias Castanheira – de um total de 156 unidades, 88 não foram construídas e precisarão de uma nova licitação. As casas serão destinadas a famílias da Vila Ulisses Guimarães, no Pinheirinho. O investimento no projeto é de R$ 8,8 milhões.

No Santa Cândida, ficou paralisada a obra de 125 casas do Moradias Faxinal, conjunto que representa R$ 7,5 milhões em investimento, destinado a famílias do Bairro Alto.

Outras 108 casas no Tatuquara estão com a construção interrompida. Trata-se do Moradias Cambará, projeto de R$ 6,5 milhões destinado a receber famílias a serem transferidas da Vila Unidos do Umbará.

O Moradias Vila Prado, no Prado Velho, já deveria estar habitado por 90 famílias das margens do Rio Belém, porém somente 28 unidades foram entregues e a obra, de R$ 4,7 milhões, foi abandonada. Agora é necessária uma nova licitação para a conclusão dos demais 62 sobrados.

O mesmo ocorreu com o Moradias Bom Menino, no Mossunguê. Foram entregues 18 sobrados de um total de 44 que devem ser destinados a moradores de áreas de risco na bacia do Barigui. Uma nova licitação precisa acontecer para iniciar a construção dos 26 sobrados restantes, que representam recursos de R$ 2,4 milhões.

Outras três obras não tiveram continuidade na gestão anterior: 24 casas do Moradias Ilha do Sol, no CIC; 21 unidades que devem ser erguidas na Vila Nina, no Fazendinha; e 14 sobrados a serem construídos na Vila Parolin.

“O esforço no momento é para retomar testas obras. Algumas já estão com nova licitação encaminhada e outras estamos trabalhando para viabilizar a retomada. Além disso, vamos buscar recursos que permitam iniciar novos projetos de moradia popular, para atender tanto a fila de inscritos na Cohab como os moradores de áreas de risco”, explica o presidente da Companhia, José Lupion Neto.

Mais pendências

Outra pendência deixada pela gestão anterior diz respeito a entrega de unidades sem a emissão do Certificado de Vistoria de Conclusão de Obras (CVCO).

Das moradias entregues, 987 não obtiveram a emissão do CVCO, que documenta a conclusão da obra de acordo com o projeto aprovado. O documento é necessário para a averbação da residência junto ao Cartório de Registro de Imóveis.

Obras paralisadas

Moradias Maringá I (Cachoeira) – das 156 unidades, nenhuma foi entregue

Moradias Arroio (CIC) – das 334 casas, 150 não foram construídas

Moradias Castanheira (CIC) – das 156 unidades, 88 não foram construídas

Moradias Faxinal (Santa Cândida) – das 415 casas, 125 não foram concluídas

Moradias Cambará (Tatuquara) - das 134 casas, 108 não foram construídas.

Moradias Vila Prado (Prado Velho) – dos 90 sobrados, 62 não foram concluídos

Moradias Bom Menino (Mossunguê) – dos 44 sobrados, 26 não foram construídos

Moradias Ilha do Sol (CIC) – das 24 casas, nenhuma foi entregue

Vila Nona (Fazendinha) – 21 unidades não construídas

Vila Parolin (Parolin) – 14 sobrados não construídos