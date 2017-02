Globo valoriza “talentos corporativos” de suas produções

Nesta última quarta-feira, no Projac, a Globo promoveu novo workshop, desta vez com a participação de atores, produtores e diretores, para que todos pudessem conhecer as novas ferramentas de trabalho colocadas à disposição e com o que a casa passou a considerar e chamar de “talento corporativo”. Aquele profissional que, em circunstâncias várias e despido de quaisquer vaidades sempre se mostra pronto ao trabalho e a colaborar. Thiago Fragoso, como tradução a tudo e para tornar a exposição mais clara, foi citado como exemplo perfeito do “talento corporativo”. Um ator conhecido, de vários e bem sucedidos trabalhos, mas que não se negou a fazer “Malhação”, diante da necessidade que existia de reposicionar e valorizar a novela. E que, como contrapartida ou agradecimento, foi destinado a ele um dos principais papéis na próxima novela do Walcyr Carrasco. Em síntese, a Globo passou mais um recado duro para aqueles que ainda insistem em escolher trabalhos: “talento bom, é talento que trabalha em sintonia com a empresa”.

Violência na Barra Funda

Na manhã de ontem, um ambulante foi morto a tiros, na porta da Record, em São Paulo. Um alguém que vendia tapioca e era muito querido dos funcionários da casa. A região da rua da Várzea é apontada como um das mais violentas da cidade.

Violência em Vitória

Também na manhã desta quinta-feira, quatro tiros foram desferidos contra a sede da TV Gazeta, afiliada da Globo, na Ilha de Monte Belo, em Vitória. Os disparos atingiram e destruíram os vidros do auditório.

Recurso

A TV Aratu, afiliada ao SBT, em Salvador, é a primeira emissora brasileira que, de fato, passa a contar com o uso de drones para serviço do seu jornalismo. Não tem os helicópteros das TVs Bahia e Itapoan, mas não deixa de ser um recurso interessante.

Jornalismo

Nilson Klava, bom repórter da GloboNews, acaba de ser transferido do Rio de Janeiro para Brasília. É um alguém que está fazendo boa carreira. Só precisa cuidar um pouco mais da roupa. O paletó sempre parece o do pai dele. No mínimo, dois números acima.

Loteando

A crise em curso também pegou firme as emissoras de TV. Várias delas, em total desespero, estão colocando muitos dos seus vários horários à disposição de qualquer interessado. Para comprar, basta aparecer com dinheiro.

Por mais absurdo que possa

Hoje, entre todas que estão à disposição dos interessados, duas, em especial, chamam a atenção: TV Cultura e Record News. A primeira, de tantas tradições, criada para ser educativa, mas há muito tempo às voltas com problemas de caixa; e a outra, aquela que veio para ser a grande sensação no campo do jornalismo.

Só ela

Por enquanto, apenas a Globo não adere a esta prática. Band e Rede TV!, há muito tempo fazem qualquer negócio, e o SBT, em menor escala, tem vendas acertadas com a Disney e em faixas da manhã dos domingos.

Arquibancada

No meio esportivo de São Paulo, chegou-se ao consenso: - com o ex-jogador e agora dirigente Vampeta atuando também como comentarista, e Felipe Melo, em campo, jogando, não vai faltar assunto no futebol paulista.

Entrando

Pamela Tomé, como Paty, é a próxima atração de “Sol Nascente”, na Globo. Trata-se da filha que Lenita (Letícia Spiller) deixou para adoção no passado. A menina, batizada de Juliana por Lenita, foi adotada por um casal e vive atualmente no exterior. Loretta (Claudia Ohana) vai ajudar Lenita na busca da filha.

Então é assim

A Record transferiu para abril a exibição do “Power Couple”, já em gravação e com a participação de vários casais. Em março, a princípio anunciado e como mau negócio, bateria de frente com o “BBB” em curso.

Faz assim

O argentino Marcelo Ferrero, criador do formato “L’Eredità”(O Céu é o Limite), adquirido pela Rede TV!, chegou ao Brasil na última quarta-feira para prestar consultoria à equipe do programa. Marcelo de Carvalho inicia gravações de pilotos na próxima semana.

Bate – Rebate

O narrador Paulo Andrade está e vai continuar na ESPN, embora tenha despertado interesse da concorrência.

Todos têm estranhado o comportamento da Ivete Sangalo no “The Voice Kids”...

... Há o entendimento que ela ainda não se soltou. Não conseguiu até agora ser a Ivete que todo mundo conhece...

... E gosta.

A música do Caetano Veloso, “O Quereres”, já está prontinha para ser utilizada nas primeiras chamadas de “A Força do Querer”.

Vai estrear em São Paulo, no Teatro Bradesco, um musical que vai contar a trajetória de Paul McCartney...

... E que, em seguida, irá percorrer algumas das mais importantes cidades brasileiras.

Sem querer, ou querendo, está havendo uma superexposição do Marcius Melhem na Globo...

... Além da “Escolinha”, ele ainda aparece no “Tá no Ar” e nas reprises de “Os Caras de Pau”...

... Um pouco demais.

Autores de “Sol Nascente” estão a 16 capítulos do encerramento da novela.

C´est fini

Nesta retomada de trabalhos no SBT, marcada para acontecer já a partir desta sexta-feira, além de cenas da novela, a mexicana Lucero terá que gravar 3 novas músicas para a trilha de “Carinha de Anjo”.

Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!