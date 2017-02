Abertas as inscrições para casamento coletivo em Curitiba

(foto: SMCS)

O Poder Judiciário do Estado do Paraná, o Sistema Fecomércio Sesc Senac e a Prefeitura de Curitiba promovem mais uma edição do casamento coletivo na capital. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até 1 de março no Sesc da Esquina, do Água Verde ou do Portão.

A cerimônia civil, que faz parte do Programa Justiça no Bairro Sesc Cidadão, será em 31 de março de 2017, no Memorial de Curitiba, em horário a definir. Também haverá com benção ecumênica.

Para a inscrição é necessária a apresentação da Carteira de Identidade, CPF, Certidão de Nascimento, comprovante de renda de até dois salários mínimos por noivo e comprovante de endereço.

Serviço

Inscrição para Casamento Coletivo Civil

Data: até 1 de março

Locais:

Sesc Água Verde - Avenida República Argentina, 944

Sesc da Esquina - Rua Visconde Rio Branco, 969

Sesc Portão - Rua João Bettega, 770

Outras informações: (41) 3304-2266