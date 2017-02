BR-476 terá bloqueio total em Curitiba nesta sexta-feira

(foto: Divulgação)

Uma ação conjunta da Setran e da Polícia Rodoviária Federal (PRF) vai bloquear totalmente o trânsito da BR-476, no sentido Fazenda Rio Grande, na altura do número 21.421 no bairro Pinheirinho. O bloqueio será nesta sexta-feira (10), a partir das 9h, para a retirada de um pórtico com duas placas de sinalização que está com risco de queda. O problema no local surgiu há mais de um ano e nada havia sido feito até agora.

Uma faixa da BR-476 no sentido Norte (Curitiba) também será bloqueada para retirada do pórtico. Os trabalhos devem durar cerca de quatro horas (das 9h às 12h). Os desvios podem ser feitos pela Rua João Chede e Cyro Correia Pereira, para passar por baixo do Contorno Sul e acessar novamente a BR-476 nas proximidades do Ceasa, ou pela Rua Nicola Pellanda.

A ação vai envolver cerca de 40 pessoas, entre agentes da Setran e da PRF. Inicialmente a operação estava agendada para sábado (11), para não causar transtornos ao trânsito, porém o pórtico inclinou mais de um metro nos últimos dias e o risco de queda é grande, podendo causar acidentes.

O local vem sendo monitorado por agentes da Setran há mais de uma semana.