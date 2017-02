Clube eliminado pelo Coritiba ameaça fechar as portas

Coritiba e Vitória da Conquista no Estádio Lomanto Junior, na última quarta-feira (foto: Divulgação/Coritiba)

O Vitória da Conquista ameaça encerrar suas atividades por falta de recursos. O desabafo foi feito pelo presidente do clube, Ederlane Amorim, logo após a eliminação da equipe na Copa do Brasil, ocorrida na quarta-feira (dia 8), após empate em 1 a 1 com o Coritiba.

“A gente está tendo dificuldade para cumprir com o nosso Campeonato Baiano. Não conseguimos pagar a folha de janeiro ainda e nem tenho previsão de quando vou pagar. Então como é que eu poderia escolher uma Série D abrindo mão desse recurso que recebemos da Copa do Brasil? E como nós poderíamos fazer um campeonato nacional da Série D no segundo semestre se a gente não tem dinheiro nem para alimentação? Nos últimos cinco anos quem manteve o clube foi o próprio Conquista disputando essas competições de Copa do Nordeste e de Copa do Brasil. O ano que vem, se a gente não conseguir essa vaga, eu temo até pela sobrevivência do clube. Pode até fechar as portas, porque não se pode fazer futebol da maneira que a gente faz sem nenhum tipo de apoio na cidade”, declarou Ederlande, em entrevista à Rádio Clube de Conquista reproduzida pelo site Bahia Notícias.

Por participar da primeira fase da Copa do Brasil, o clube baiano recebeu R$ 250 mil. Se tivesse eliminado o Coritiba, ganharia mais R$ 315 mil por alcançar a segunda fase.

“Até o momento nunca tivemos o apoio municipal mesmo representando a cidade, a região pela 11ª vez em competição nacional. Nunca recebemos nenhum telefonema desejando boa sorte. Isso a gente sente. A gente não tem estrutura nenhuma para disputar competições nacionais. Em detrimento a isso que nós escolhemos a Copa do Brasil”, explicou o presidente do clube baiano.

Em 2016, o Vitória da Conquista ficou em 9º lugar do campeonato estadual. Na Copa do Nordeste, ficou em 3º lugar no Grupo E, que tinha também o Ceará, o Sampaio Corrêa e o Flamengo-PI. O clube não disputa nenhuma divisão do Campeonato Brasileiro.