Em primeira agenda, Marcela defende superação de diferenças partidárias no país

GUSTAVO URIBE BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - Em sua primeira agenda como embaixatriz do programa social Criança Feliz, a primeira-dama Marcela Temer defendeu a necessidade de serem superadas diferenças ideológicas e partidárias quando envolve o futuro do país. Em discurso a primeiras-damas de governos estaduais, em encontro realizado no Palácio da Alvorada, ela pediu apoio para ampliar a iniciativa federal e explicou que ela tem como objetivo estimular o crescimento saudável de crianças na primeira infância. "Hoje, sem sombra de dúvidas, estamos dando exemplo de que quando uma causa é promissora e envolve o futuro do Brasil ela tem que superar diferenças ideológicas e partidárias", disse. O programa social é destinado a crianças de até três anos cujas famílias fazem parte do Bolsa Família. A ideia é que elas tenham acompanhamento médico, pedagógico e psicológico permanentemente. O discurso é o segundo feito pela primeira-dama desde que Michel Temer assumiu o Palácio do Planalto, em maio do ano passado. O primeiro foi feito no lançamento oficial do Criança Feliz, em outubro. Para representar a iniciativa, Marcela trabalha de maneira voluntária, sem receber remuneração, e montou um escritório no Palácio da Alvorada, residência oficial da Presidência da República. O presidente também disponibilizou a ela um gabinete no Palácio do Planalto, com vista privilegiada para a Praça dos Três Poderes, que antes era ocupado pelo assessor especial Rodrigo Rocha Loures. Ela, no entanto, tem preferido despachar no Palácio da Alvorada e o ambiente não está sendo utilizado.