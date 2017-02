Jadson trabalha no campo pela primeira vez após retorno ao Corinthians

DIEGO SALGADO SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Corinthians voltou aos treinos na tarde desta quinta-feira (9) um dia depois de eliminar a Caldense na Copa do Brasil. O trabalho do time alvinegro foi marcado pela presença de Jadson no campo do CT Joaquim Grava, na primeira atividade com bola do meio-campista após o retorno ao clube paulista. Jadson, porém, não chegou a fazer um treino intenso, limitando-se a dar toques leves ao lado dos companheiros - ele participou das tradicionais rodas feitas pelos atletas. O meio-campista realizou também um treino físico, com caminhadas, piques e tiros curtos. Estima-se que Jadson entre em campo no começo de março. O atleta precisa recuperar a forma física depois de um período sem jogos - o último confronto oficial dele foi em outubro, na China. O meia será apresentado nesta sexta-feira (10). No sábado (11), fará uma aparição na Arena Corinthians. Outra novidade do treino foi a participação efetiva de Kazim ao lado dos jogadores reservas, em uma atividade mais intensa. Os titulares da partida contra a Caldense, por sua vez, apenas correram em volta do campo. Além disso, o volante Mantuan, o atacante Carlinhos e o meia Pedrinho foram integrados ao elenco profissional depois de o clube encurtar as férias do trio campeão da Copa São Paulo no último dia 25. Os jovens, entretanto, não foram a campo e ficaram nas áreas internas do CT. O Corinthians volta a campo no próximo sábado. O time recebe o Santo André em Itaquera pela segunda rodada do Campeonato Paulista. O jogo está marcado para as 21h.