Renatinho: revelado nas categorias de base do Atlético Paranaense (foto: Arquivo Bem Paraná)

O meia Renatinho, 25 anos, despertou o interesse do Avaí, da primeira divisão do Campeonato Brasileiro. O jogador está emprestado ao Paraná Clube até maio. Os direitos federativos dele estão ligados ao Mirassol, que tem vínculo com o atleta até o final de 2018.

Em caso de negociação, é pouco provável que o clube paranaense receba alguma quantia. Raramente os contratos de empréstimo estabelecem alguma indenização ao clube que recebe o jogador.

O presidente, o gerente de futebol e o técnico do Avaí já elogiaram o desempenho de Renatinho na temporada 2017. Ele foi o grande destaque do Paraná Clube na vitória por 2 a 0 sobre o time catarinense, pela Primeira Liga, em 25 de janeiro.

Renatinho é o artilheiro do Paraná em 2017, com três gols em quatro jogos.

O jogador foi revelado nas categorias de base do Atlético Paranaense. Teve as primeiras oportunidades no profissional no final de 2012, com o técnico Ricardo Drubscky, atuando em três jogos da Série B. Em 2013, fez parte do Sub-23 do Atlético-PR que jogou o Paranaense. Das 23 rodadas daquela competição, atuou em 17. Foi titular em 14, não marcou gols e fez duas assistências. Na época, foi utilizado como volante, como meia pelo lado do campo (extremo) e meia centralizado. Nessas posições, aquele time sub-23 possuía Hernani (hoje no Zenit-RUS), Pablo (hoje no profissional do Atlético-PR) e Zezinho (hoje no Paraná Clube).

Em 2013 e 2014, Renatinho foi emprestado à Ferroviária, de São Paulo. Em 2015, deixou o Atlético e jogou o Paranaense pelo Foz do Iguaçu. Depois, rodou por Campinense e Operário de Ponta Grossa. Chegou ao Mirassol em 2016. Teve bom desempenho pela equipe no Campeonato Paulista. No ano passado, jogou a Série C do Brasileiro pelo Guarani, junto com Rodrigo Pastana, que foi contratado em 2017 para ser executivo de futebol do Paraná Clube.