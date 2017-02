PF vê indícios de propina a Pezão e sugere envio ao STJ

ITALO NOGUEIRA RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - A Polícia Federal afirmou nesta quinta-feira (9) à Justiça Federal ter encontrado indícios de que o governador do Rio, Luiz Fernando Pezão (PMDB), recebeu propina do esquema do ex-governador Sérgio Cabral (PMDB). Em razão disso, sugere o envio do caso ao STJ (Superior Tribunal de Justiça). Os indícios são seis bilhetes encontrado na casa de Luiz Carlos Bezerra, ex-assessor de Cabral apontado como operador financeiro da quadrilha, durante a deflagração da Operação Calicute, em novembro. Nele, há referência a "Pezão". De acordo com a interpretação dada pela PF, o escrito é uma "possível referência à propina para a Pezão". Cinco bilhetes referem-se possivelmente ao controle de um pagamento de R$ 140 mil. O sexto indica a transferência de R$ 50 mil. Em razão da aparição do nome de Pezão, o delegado Antônio Beaubrun Junior sugeriu o envio do caso para o STJ. "Apesar de ainda não terminada a análise do material (outras pessoas recebedoras estão sendo identificadas), é certo que foi identificado como recebedor de valores o sr. Luiz Fernando Pezão, governador do Estado do Rio", diz o relatório. O governador ainda não se pronunciou sobre o caso.