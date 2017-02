Venda da estatal de saneamento do Rio será votada na terça, diz Picciani

NICOLA PAMPLONA RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Apesar dos protestos de servidores, o presidente da Alerj (Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro), Jorge Picciani (PMDB), disse que o projeto de privatização da estatal de saneamento Cedae será votado na próxima terça (14). O projeto também enfrenta resistência da oposição ao governo Luiz Fernando Pezão e motivou forte confronto entre manifestantes e policiais no centro do Rio nesta quinta (9). Na noite desta quinta, os deputados começam a discutir o projeto, que permite ao governo estadual dar ações da empresa como garantia para tomar um empréstimo de R$ 3,5 bilhões, enquanto são realizados estudos para a privatização da companhia. O debate sobre o tema vem sendo retardado por manobra da oposição, que estendeu ao máximo as discussões sobre a avaliação de vetos do Executivo que trancavam a pauta. A estratégia teve por objetivo adiar a votação para depois de segunda (13), quando o STF (Supremo Tribunal Federal) decidirá se o Rio poderá antecipar a tomada de empréstimos ou terá que esperar aval do Congresso. A oposição no Rio acredita que a antecipação será negada, eliminando a urgência para a votação da privatização da Cedae e desmobilizando a base do governo. Hoje, Pezão tem os votos necessários para aprovar o projeto. "Não sou contra privatizações. O que não posso é dar um cheque em branco a um governo sem credibilidade e que acaba de ser cassado pelo TRE (Tribunal Regional Eleitoral)", argumentou o deputado Carlos Osório (PSDB). Em entrevista, Picciani voltou a defender o projeto, alegando que é uma alternativa para regularizar o pagamento de salários no Estado.