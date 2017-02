Weverton: em 29 cobranças contra ele, em decisões, apenas 16 foram convertidas (foto: Geraldo Bubniak)

O goleiro Weverton, 29 anos e 1,89 m de altura, é a grande muralha do Atlético Paranaense. E o desempenho nas decisões por pênaltis virou a especialidade do jogador.

Desde que chegou ao clube, em junho de 2012, Weverton enfrentou seis disputas por pênaltis, uma pela seleção brasileira olímpica e cinco pelo Atlético. Virou herói nacional ao defender uma penalidade na final da Olimpíada de 2016, contra a Alemanha, garantindo a medalha de ouro. Pelo clube, ganhou quatro das cinco decisões por pênaltis.

A única derrota do goleiro em decisões desse tipo foi em setembro de 2016, pela Copa do Brasil. O Grêmio venceu por 4 a 3. Weverton defendeu três penalidades. O time gaúcho chutou uma para fora, mas acertou outras quatro. O próprio goleiro atleticano foi responsável por uma das cobranças e desperdiçou – Marcelo Grohe defendeu.

Nas outras quatro disputas desse tipo, quatro vitórias. Na última quarta-feira, vitória por 4 a 2 sobre o Millonarios, da Colômbia, pela segunda fase da Copa Libertadores. Em 2016, vitória por 4 a 2 sobre o Paraná Clube, na semifinal do Paranaense. Em 2015, vitória por 5 a 4 sobre o Remo, pela Copa do Brasil. Em 2015, vitória por 5 a 4 sobre o Sporting Cristal pela fase preliminar da Libertadores.

Somando essas cinco decisões pelo Atlético-PR, foram 29 cobranças de pênalti contra Weverton. E apenas 16 delas foram convertidas. O número corresponde a 55% do total. O goleiro defendeu 21% desses chutes. Outros 14% foram na trave e 10%, para fora.

Weverton vai completar cinco anos de Atlético em junho. Contando também os pênaltis ocorridos no tempo normal, o goleiro já defendeu 12 cobranças nesse período.

WEVERTON NA HORA H

Números do goleiro em decisões por pênaltis pelo Atlético-PR

29 cobranças contra ele

6 defendidas (21%)

4 na trave (14%)

3 para fora (10%)

16 gols sofridos (55%)

AS DISPUTAS

Decisões por pênaltis com Weverton no gol do Atlético-PR

2017 Atlético 4 x 2 Millonarios (Libertadores)

1 defendido, 1 na trave, 2 convertidos

2016 Atlético 3 x 4 Grêmio (Copa do Brasil)

3 defendidos, 1 para fora, 4 convertidos

2016 Atlético 4 x 2 Paraná (Paranaense)

1 defendido, 1 na trave, 2 convertidos

2015 Atlético 5 x 4 Remo (Copa do Brasil)

1 na trave, 1 para fora, 4 convertidos

2014 Atlético 5 x 4 Sporting Cristal (Libertadores)

1 defendido, 1 na trave, 1 para fora, 4 convertidos