Curitiba vira capital dos discos voadores em março

Curitiba sedia de 17 a 19 de março, um dos maiores eventos sobre a pesquisa dos discos voadores deste ano. Trata-se do XVIII Congresso Brasileiro de Ufologia, uma promoção simultânea ao III Encontro de Ufologia Avançada do Paraná que ocorrerá no Hotel Lizon. A iniciativa é da Revista UFO, a mais antiga publicação sobre o tema do mundo, e do Centro Brasileiro de Pesquisas de Discos Voadores (CBPDV), ambos com sede na capital desde 2008.

O XVIII Congresso Brasileiro de Ufologia conterá uma grande variedade de temas e informações de alta qualidade sobre a presença alienígena na Terra. Contatos com ETs, avistamentos de naves, abduções, geração de raças híbridos, canalização, agroglifos nas plantações, ufoarqueologia, acobertamento, exopolítica etc estão entre os assuntos que serão tratados por 12 conferências nacionais e o destaque internacional David Jacobs, Ph.D, dos Estados Unidos, que virá para a ocasião.

O professor americano da Universidade de Temple, na Filadélfia, é o maior estudioso da atualidade dos chamados sequestros por extraterrestres, quando pessoas são levadas à força para bordo de UFOs. Ele já pesquisou com sua equipe 1.400 casos do gênero, inclusive via hipnose regressiva, e atesta que várias raças alienígenas estão vindo à Terra há séculos para recolher material genético de seres humanos para a criação de raças híbridas, meio humanas, meio aliens.

Durante o XVIII Congresso Brasileiro de Ufologia, Jacobs lançará seu 7º livro, “Infiltrados: O Plano Alienígena para Controlar a Humanidade”, com revelações bombásticas, a exemplo da palestra homônima que fará. Outro lançamento de livro previsto no evento será “Guia da Tipologia dos UFOs”, de autoria do também conferencista e administrador brasiliense Thiago L. Ticchetti. Além deles, os mais conhecidos ufólogos brasileiros virão à Curitiba, como Marco Petit, Mônica de Medeiros, Pedro de Campos, Wagner Borges etc

O site oficial é

www.ufologiabrasileira.com.br

A programação do evento está em

www.ufologiabrasileira.com.br/programacao