Los Hermanos se reencontram e agitam as redes sociais

(foto: Divulgação)

Uma nova publicação na página oficial da banda Los Hermanos agitou as redes sociais nesta quarta-feira, 8. O registro mostrou um encontro dos integrantes do grupo - Marcelo Camelo, Rodrigo Amarante, Rodrigo Barba e Bruno Medina – na noite de terça-feira, 7, no Rio de Janeiro. Sem dar mais pistas sobre o motivo da reunião, a mensagem dizia que a foto foi feito pelo empresário Simon Fuller.

Isso fez com que os fãs dos Los Hermanos fizessem dezenas de comentários sobre um possível retorno da banda. Em várias mensagens, os seguidores cogitaram a possibilidade de uma turnê ou a gravação de um novo CD, já que é neste ano que o grupo completa 20 anos de carreira.

Los Hermanos foi formada em 1997 com músicas de rock alternativo, mas os integrantes anunciaram um hiato no grupo em 2007 para que pudessem seguir projetos individuais. No entanto, a banda nunca deixou de se reunir em momentos esporádicos para alguns shows e pequenas turnês.