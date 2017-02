PRF apreende carro com cerca de 800 celulares contrabandeados no PR

(foto: Divulgação/PRF)

Agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF), em Prudentópolis (PR), apreenderam um veículo VW Fox transportando cerca de 800 celulares escondidos dentro do motor e dos bancos dianteiros e traseiro. O carro foi lacrado e entregue à Receita Federal de Ponta Grossa.

Na manhã da quinta-feira (9), por volta das 9h50, em Prudentópolis (PR), na BR-277, Agentes da PRF abordaram um veículo VW Fox, ocupado dois homens, de 67 e 37 anos e uma mulher, de 54.

Durante a vistoria, os agentes encontraram, no compartimento do motor e dentro dos bancos dianteiros e traseiro, grande quantidade de aparelhos de telefonia celular, importados irregularmente. O motorista, de 67 anos, disse que não sabia da existência dos aparelhos. A mulher, que é mãe do passageiro, assumiu a propriedade da mercadoria, uma vez que seu filho, em 2016, teve outro veículo apreendido em ocorrência semelhante. Segundo ele, há cerca de 800 aparelhos telefônicos no veículo, mas não soube dizer a quantidade exata. Eles seguiam de Cascavel para Curitiba.

Diante dos fatos, o veículo foi lacrado e encaminhado à Receita Federal de Ponta Grossa, e as três pessoas, liberadas para responder em liberdade pelo crime de descaminho, que é a ilusão do pagamento do tributo de mercadoria permitida, ofendendo a ordem tributária.