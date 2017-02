O prazo para pagamento à vista do IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano), que tem desconto de 6%, termina hoje. Também termina o prazo para a impugnação ou revisão de dados do tributo. Os contribuintes que optarem pelo parcelamento, poderão quitar o imposto em até dez vezes. Os vencimentos seguem cronograma de acordo com o dígito da indicação fiscal e vão dos dias 11 ao 15 de cada mês, começando em fevereiro.