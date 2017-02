SAIBA MAIS Calendário de saque será divulgado no dia 14

Poderão ser sacados os valores de todas as contas inativas do FGTS até 31 de dezembro de 2015, sem limite de retirada. As contas inativas do FGTS são as que não recebem mais depósitos do empregador porque o contrato de trabalho foi suspenso. O trabalhador pode consultar a existência e o saldo de contas inativas do Fundo de Garantia. por meio do site da Caixa, SMS, nas agências do banco e pelo aplicativo do FGTS