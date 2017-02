Projeto já realizou mais de cinco mil casamentos no PR

Quase todos os casamentos realizados pelo programa oficializam uniões estáveis (foto: Foto: Ivo Lima)

Mais de cinco mil casais de comunidades paranaenses conseguiram oficializar o matrimônio de graça. Desde outubro de 2014, o sonho que parecia estar distante, foi possibilitado pelo “Dia do Sim”, promovido pelo projeto “Irpen na Comunidade”, que já oficializou 5.050 casamentos de forma coletiva e gratuita no Estado. O programa é realizado pelo Instituto do Registro Civil das Pessoas Naturais do Estado do Paraná (Irpen-PR) em parceria com a Associação de Notários e Registradores do Estado do Paraná (Anoreg-PR) e o Fundo de Apoio ao Registro Civil de Pessoas Naturais (Funarpen).

De acordo com o presidente do Irpen-PR e diretor de Registros de Títulos e Documentos da Anoreg-PR, Arion Toledo Cavalheiro Júnior, o projeto social facilita o acesso à cidadania, prestando serviços gratuitamente às regiões mais afastadas do estado. “Praticamente 100% dessas celebrações realizadas são conversões de união estável em casamento. São pessoas que já vivem juntas e buscam regularizar a situação”, explica.



Para 2017, já estão previstas no cronograma ações nas cidades de Alto Paraíso, Xambrê, Rio Bonito, Iporã, Vila Nilza, Cafezal do Sul, Quarto Centenário, Goioerê e Juranda.

Sesc Cidadão — Outro programa também possibilita o casamento gratuito no Estado. É o Programa Justiça no Bairro Sesc Cidadão, uma parceria entre o Poder Judiciário do Paraná, o Sistema Fecomércio Sesc/Senac-PR e as Prefeituras. Em Curitiba estão abertas as inscrições para quem deseja participar do próximo casamento coletivo, no dia 31 de março, no Memorial de Curitiba.

Somente será possível participar do casamento os casais que providenciarem sua inscrição e documentação antecipadamente. Para isso, os interessados deverão procurar as Unidades do Sesc: Água Verde, Esquina ou Portão, até o dia 1º de março.