Vice encontra primeira dama

Marcela e Cida (foto: Mauro Vieira/MDSA)

A vice-governadora do Paraná, Cida Borghetti, participou ontem, em Brasília, de reunião com a primeira-dama Marcela Temer sobre o programa Criança Feliz. O programa tem foco no atendimento à primeira infância, período de zero a seis anos, com a assistência às crianças carentes e seus familiares. O Paraná sediará a partir da próxima semana, de 13 a 23 de fevereiro, a etapa regional Sul da mobilização do Criança Feliz. O evento reunirá técnicos do governo federal e dos três estados para capacitação e troca de experiências sobre a atenção às crianças.

Marcela Temer, embaixadora do programa, afirmou que a união será necessária para que a inciativa possa atingir seu público-alvo e explicou que a intenção é fortalecê-lo nos municípios.