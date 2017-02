Câmara de Curitiba vai avaliar 13º de vereadores

Serginho do Posto: “Decisão será do colegiado” (foto: Franklin de Freitas)

A Câmara Municipal de Curitiba vai aguardar a publicação oficial do acórdão do Supremo Tribunal Federal (STF) para avaliar se vai ou não implantar o pagamento do décimo-terceiro salário para os vereadores da Capital. A Casa já tem uma lei aprovada em 2011 prevendo o pagamento do benefício, mas ela foi suspensa por decisão do Tribunal de Contas do Estado (TCE), em 2013, com base no entendimento de que a medida seria inconstitucional. No último dia 1º, porém, o STF liberou o pagamento do décimo-terceiro e abono de férias para prefeitos e vereadores, em uma decisão que serve para todo o País.

Após a publicação do acórdão, a questão deve ser analisada inicialmente pela Procuradoria Jurídica da Câmara. Depois, será avaliada por uma comissão formada pelo presidente da Casa, Serginho do Posto (PSDB); o primeiro-secretário, Bruno Pessuti (PSC); e o segundo-secretário, Mauro Ignácio (PSB). Na sequência, ela deve ser discutida com os líderes partidários e demais parlamentares. “A decisão será do colegiado”, diz o presidente da Casa, que quando assumiu o cargo, afirmou não ter intenção de implantar o benefício.

O salário dos vereadores curitibanos hoje é de R$ 15.156,70. O presidente ganha um pouco mais - R$ 19.703,71. Com base nesses valores, a implantação do décimo-terceiro custaria aos cofres públicos municipais R$ 580.501,61, mas esse valor não inclui encargos previdenciários. Na época em que vetou a medida, o TCE estimava que o impacto seria de R$ 625 mil anuais. Em todo o Estado, o cálculo do tribunal é de que o pagamento de décimo-terceiro e abono de férias para prefeitos e vereadores implique em um custo de R$ 41,3 milhões.

Polêmica

Do ponto de vista legal, a Câmara não teria hoje impedimento para implantar o benefício. O próprio TCE admite que após a decisão do STF, a Casa estaria livre para colocar a lei municipal já aprovada em vigor. Já no aspecto político, a medida poderia trazer desgaste para o Legislativo da Capital. Até porque Serginho do Posto assumiu o cargo com um discurso de autoridade.

Uma das primeiras medidas do tucano foi propor a revogação da lei aprovada em junho do ano passado, que repassou para a prefeitura de R$ 54 milhões de um fundo para a construção de um novo anexo. Em troca, ela previa que a prefeitura bancaria a obra, que deveria ser iniciada em 2018 e concluída até 2020. Segundo o novo presidente da Casa, em um momento de crise financeira no município, não seria oportuno insistir nesse projeto.

Além disso, em março de 2016, os vereadores aprovaram o congelamento dos próprios salários. A medida foi tomada em meio a um movimento de pressão da população iniciado em Santo Antonio da Platina (Norte Pioneiro) que atingiu pelo menos 25 cidades paranaenses. Na época, após os vereadores de Santo Antonio da Platina aumentarem seus salários, a população local se revoltou, e depois de uma série de manifestações, os parlamentares foram obrigados a voltar atrás e revogar a medida.

Manifestações semelhantes se espalharam pelo Estado e chegaram à Capital. Sob pressão da opinião pública, em algumas câmaras, os vereadores chegaram a reduzir seus vencimentos.