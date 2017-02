2018 na mira

O líder do governo na Assembleia Legislativa, deputado estadual Luiz Claudio Romanelli, e o presidente do PSB do Paraná, Severino Araújo, se reuniram ontem, em Brasília, com o presidente nacional do partido, Carlos Siqueira. Na pauta estavam as eleições de 2018 no Paraná. Segundo Romanelli, o partido espera aumentar sua bancada na Assembleia e na Câmara Federal, além da possibilidade de lançar o ex-senador Osmar Dias (PDT) ao governo do Estado. “O PSB do Paraná vai apresentar um projeto para o futuro do estado nas próximas eleições. Já realizamos o convite para que o Osmar venha para o partido ser nosso candidato e contamos também com novas lideranças para o legislativo”, disse o deputado.

Aberto

Araújo lembrou que, atualmente, o PSB do Paraná conta com cinco deputados estaduais, o que dá ao partido a terceira maior bancada da Assembleia, além três deputados federais. “Queremos ampliar significativamente esses números, com novas lideranças e com os atuais deputados. O partido está aberto a todos”, destacou.

Cartão corporativo

O Tribunal de Contas do Estado do Paraná (TCE-PR) julgou irregulares as contas de Airton Vidal Maron, superintendente da Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina (Appa) entre 1º de janeiro e 15 de fevereiro de 2012. O motivo foi a realização de despesas irregulares com o cartão corporativo da entidade. Já as contas do superintendente que sucedeu Maron, Luiz Henrique Tessuti Dividino entre março e dezembro de 2012, foram aprovadas com ressalva em relação a reclamatórias trabalhistas.

Décadas

Maron afirmou em sua defesa que todas as despesas realizadas foram ligadas à atividade portuária e a investimentos em negócios do porto, destacando como resultado o incremento na movimentação de cargas nos terminais. Dividino alegou que as despesas foram realizadas pelo seu antecessor e que as irregularidades relativas à gestão de pessoal são um problema que existe há décadas e começou a ser resolvido apenas na sua gestão.

Foro privilegiado

O deputado federal paranaense Rubens Bueno (PPS) cobrou ontem que a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara destrave a votação da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que prevê o fim do foro privilegiado para parlamentares, presidente da República, magistrados, ministros, governadores e prefeitos. Bueno é autor da PEC 142/2012, que tramita junto com outra proposta, e que está aguardando apreciação da comissão. Ela tem como alvo autoridades que cometeram crimes comuns. Só seria admitido foro privilegiado para crimes de responsabilidade, que só podem ser cometidos por agentes políticos.

Barriga

“Eu tenho uma Proposta de Emenda à Constituição desde 2012, cuja discussão vem sendo postergada, engavetada, empurrada com a barriga, sem que se tomem providências em relação à gravidade da questão do foro privilegiado. Nós temos mais de cinco mil autoridades que estão protegidas por esse foro privilegiado. Temos que acabar com isso e colocar de imediato essa proposta em votação”, cobrou o parlamentar, lembrando que que país viveu 145 anos sem foro privilegiado, criado durante a ditadura militar.

Mulheres

Com quase quatro mil habitantes, a cidade de Ourizona (Noroeste) conta com nove vagas para o Legislativo. Do total, cinco delas são para as mulheres. Juntas, irão representar mais de 60% da Câmara. Uma delas é Sirlene Nery (Pros), 39 anos. Ela foi a vereadora mais votada e também vai presidir a Câmara.