Rodrigo Maia nega ter recebido propina da OAS

Maia (DEM/RJ): “Emenda não beneficiava ninguém” (foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

Em um pronunciamento de pouco mais de cinco minutos, o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), confirmou ontem, que apresentou emenda à medida provisória (MP) sobre programa de Desenvolvimento da Aviação Regional, mas negou tenha recebido propina da empreiteira OAS em troca da proposta, como revelou relatório da Polícia Federal noticiado na quarta-feira.

Reportagem do Jornal Nacional, da TV Globo, mostrou que um relatório da PF apontou indícios de que Maia teria apresentado emenda à MP para favorecer a OAS em troca de doações eleitorais para a campanha do pai dele, César Maia (DEM), ao Senado em 2014 A investigação teve como base mensagens de celular trocadas entre ele e o ex-presidente da OAS Léo Pinheiro. O relatório traz as conclusões de inquérito da PF sobre o assunto. O deputado do DEM, porém, não chegou a ser oficialmente indiciado pela PF.

“A emenda que apresentei não beneficiava ninguém. Apenas gerava uma isonomia na hipótese de um aeroporto privado ser autorizado em cima de aeroportos concessionados. Nada mais do que isso. Isso poderia acontecer no Rio, como tem concessão, poderia ter acontecer em São Paulo, em Natal”, afirmou Maia. “A única coisa que minha emenda garantia era a isonomia entre o sistema. Não estava beneficiando A, não estava beneficiando B, não estava beneficiando C”, acrescentou.

Relação - Maia disse que nunca houve nenhuma relação entre sua atuação parlamentar com a doação que seu pai recebeu. “Inclusive, no meu diálogo com o Leo, tratava-se de R$ 200 mil, eu disse, eu mostrei que era R$ 1 milhão”, afirmou. “Inclusive, o senhor Ricardo Pessoa (dono da UTC Engenharia) foi ouvido nesse inquérito e disse que a minha emenda não tinha relação para beneficiar ninguém. Inclusive, ele também fez uma doação de R$ 150 mil e deixou claro que aquela doação não tinha relação com troca alguma”, emendou.

O presidente da Câmara classificou como “absurdo” e sem “nenhuma relação com a realidade” o resultado da investigação da PF e afirmou que vai buscar uma forma de punir o responsável pelo “vazamento” das informações. “O inquérito trata de tentar gerar um vínculo de uma emenda que apresentei em uma medida provisória a uma doação de campanha”, afirmou.