Nova frente fria chega ao Paraná neste sábado

Um sistema de baixa pressão se desloca sobre o Rio Grande do Sul, amanhã, dando origem a uma nova frente fria que vai se deslocar sobre o litoral sul do Brasil. No Paraná há previsão de pancadas de chuva com raios a partir da tarde nas regiões Oeste, Sudoeste e no Centro-Sul. Nas demais regiões a previsão é de pancadas isoladas de chuva à tarde.

Em Curitiba, hoje deve ser um dia de sol pela manhã, com calor desde as primeiras horas. De tarde a cobertura de nuvens aumenta, mas sem previsão de chuva. Já o final de semana deve ter chuva todos os dias — embora em pancadas isoladas — e calor. A mesma previsão vale para o começo da semana que vem para a Capital e para as cidades do Litoral do Estado.