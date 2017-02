Nova liminar contra nomeação de Moreira

Uma nova liminar, desta vez da juíza Regina Coeli, da 6ª Vara de Justiça do Rio de Janeiro, conseguiu anular novamente a nomeação de Moreira Franco ao cargo de ministro da Secretaria-Geral da Presidência. A nomeação dele no cargo já havia sido suspensa na quarta-feira por decisão, também liminar, da Justiça Federal do Distrito Federal, mas a Advocacia-Geral da União (AGU) entrou com recurso e conseguiu reverter a decisão na manhã desta quinta-feira, 9, o que durou pouco tempo. A informação sobre a nova suspensão da nomeação foi confirmada no Palácio do Planalto.

Moreira Franco não está no palácio e não acompanhou o presidente Michel Temer em seminário da Caixa Econômica Federal na manhã desta quinta. A AGU vai entrar com novo recurso. Há dois caminhos sendo pensados pelo governo: pedir ao Supremo Tribunal Federal para suspender todas as ações ou ir derrubando uma por uma.

No caso de entrar no STF, a ideia é que uma decisão favorável ao governo, vinda da Suprema Corte, prevaleça sobre as demais. Uma equipe jurídica do Planalto e a AGU estão discutindo qual caminho a ser seguido.