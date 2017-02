Rio Belém passa por dragagem

Máquinas tiram sedimentos do leito do Rio Belém (foto: Franklin de Freitas)

Máquinas da Prefeitura realizam, desde o começo deste mês, a limpeza e dragagem de um trecho do Rio Belém, na região do Boqueirão. Ontem, eram três máquinas realizando o trabalho. Estão sendo retirados sedimentos do fundo do rio, como areia, terra e lodo, que estavam impedindo o escoamento das águas e que poderiam causar pontos de alagamentos.

Este trabalho preventivo é feito de forma constante pelo Departamento de Pontes e Drenagem, da Secretaria de Obras e Infraestrutura, cujos técnicos acompanham os locais onde podem ocorrer alagamentos. Durante o verão, nos meses de janeiro e fevereiro, as fortes chuvas acabam causando enchentes.

O desassoreamento do Rio Belém vai continuar por mais algumas semanas, pois o rio é extenso e cruza boa parte da cidade. As águas do Rio Belém desembocam no Rio Iguaçu e o trabalho de desassoreamento corretivo melhora todo o sistema hídrico da cidade, que envolve seis bacias — Iguaçu, Belém, Atuba, Passaúna, Padilhas e Barigui.

A drenagem e a contenção de cheias é uma área que receberá a maior parte de recursos do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) para Curitiba, cerca de R$ 790 milhões.