Assessora promove produtos de Yvanka, filha de Trump

Estados Unidos — Kellyanne Conway, uma das mais altas assessoras do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, endossou a linha de roupas da filha do republicano, ontem, dizendo aos americanos para que “comprem as coisas da Ivanka”, em uma possível violação das regras de ética governamental. Os comentários de Conway, em uma entrevista televisionada na sala de imprensa da Casa Branca, vêm um dia depois de Trump criticar a loja de departamento Nordstrom, no Twitter, por ter parado de comercializar a linha de Ivanka Trump. “É uma linha maravilhosa”, disse Conway aos espectadores do programa “Fox & Friends”. “Eu tenho algumas roupas; eu vou fazer um comercial gratuito aqui: comprem as roupas hoje, pessoal, vocês podem encontrá-las na internet”. Especialistas de ética dizem que os comentários provavelmente violaram um regra que proíbe funcionários do Executivo de endossarem produtos ou companhias. A regra também proíbe o uso de uma instalação pública para ganhos privados. O presidente é isento da regra, mas Conway, ex-porta-voz da campanha do republicano, é empregada pela Casa Branca.

Explosão

França — Um incêndio provocou uma explosão na sala de máquinas de uma usina nuclear na França ontem, mas não há relatos feridos e nem de vazamento de radiação, informou as autoridades francesas. O governo local da região de Mancha afirmou que a explosão ocorreu uma usina em Flamanville, na costa noroeste da França, e que foi contida e administrada. A operadora EDF disse que não houve feridos e que um incêndio desencadeou a explosão na sala de máquinas de um dos dois reatores nucleares em Flamanville.

Ataques

Afeganistão — Ataques com aviões não tripulados da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) mataram 11 militantes do Estado islâmico, incluindo dois comandantes seniores, na Província de Nangarhar, no Afeganistão, informou ontem Mohammad Hussain Mashraqiwal, um porta-voz do chefe de polícia provincial. Mashraqiwal identificou os dois comandantes mortos nos ataques que ocorreram na quarta-feira como Mohammed Omar Sadiq e Omar Farooq, acrescentando que mais seis pessoas ficaram feridas na ofensiva aérea.

Mísseis

Irã — O Irã realizou na quarta-feira um novo teste com mísseis em meio ao nervosismo com os Estados Unidos, que aplicou novas sanções na semana passada por causa de um teste anterior, de acordo com a Fox News, que citou uma fonte oficial americana sob condição de anonimato. Teerã lançou um míssil terra-ar de curto alcance a partir de uma plataforma localizada na região de Semnan, que atingiu cerca de 55 quilômetros, destacou a Fox. Em janeiro, o Irã testou um míssil balístico de médio alcance que explodiu após percorrer cerca de 1.000 quilômetros.

Corrupção

Vaticano — O papa Francisco admitiu que existe corrupção no Vaticano, mas que aprendeu a encarar os problemas com “serenidade e viver em paz”, de acordo com uma reportagem publicada ontem pelo jornal Corriere della Sera. “Existe corrupção no Vaticano, mas eu estou em paz”, disse ele em 25 de novembro de 2016, durante um encontro com representantes de ordens religiosas, e cujos detalhes foram narrados pelo padre Antonio Spadaro na nova edição da revista La Civiltà Cattolica. “Hoje vivo uma profunda paz, não sei explicar”, contou.