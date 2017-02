Festa da Uva espera 25 mil pessoas em Santa Felicidade

Festa acontece desde 1959 em Santa Felicidade (foto: César Brustolin/SMCS)

Começa hoje a 59ª Festa da Uva de Santa Felicidade. A festa, que segue até o domingo nbo Bosque São Cristóvão, deve atrair 25 mil visitantes. A festa é um dos maiores eventos de Curitiba. A realização é da Paróquia São José e Santa Felicidade. Durante os três dias de evento são servidos aproximadamente 5 mil quilos de polenta, 5 mil quilos de frango, 4 mil quilos de macarrão e 4 mil quilos de risoto.

Além da tradicional gastronomia italiana, os atrativos do evento contam com apresentações folclóricas, musicais, feirinha de artesanato e produtos coloniais. Além da uva, serão vendidos produtos derivados da fruta, como geleias, sucos, cuques e vinhos coloniais.

Na barraca das Voluntárias da Caridade, grupo de mulheres que prestam serviço de assistência social, são vendidos diversos tipos de doces preparados pela comunidade, sendo o carro chefe a tradicional caçarola italiana, receita trazida da Itália pelos imigrantes e preparada até os dias de hoje.

Início — A primeira Festa da Uva aconteceu no dia 21 de janeiro de 1959, dia de Santa Inês, após a evolução de uma antiga quermesse realizada anualmente pelo movimento das Filhas de Maria para festejar sua padroeira. Os paroquianos e colonos traziam suas doações, e alguns acabaram doando muitas cestas e caixas de uva, assim a antiga quermesse ganhou o nome de Festa da Uva.

O evento foi crescendo a cada ano, e hoje é realizado no Bosque São Cristóvão, espaço da Paróquia de Santa Felicidade destinado a manter vivas as tradições italianas. O rendimento da festa é destinado às obras sociais da Paróquia, manutenção do Bosque, e nesse ano, em específico, para a restauração da Igreja Matriz de São José, principal patrimônio histórico do bairro.