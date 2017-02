Tesão Piá abre nova temporada

Tesão Piá conta com muito stand up e música (foto: Léo de Freitas)

Há quatro anos lotando teatros em Curitiba, o grupo Tesão Piá volta em cartaz em fevereiro de 2017, após curto período de férias, com quatro apresentações no Teatro Regina Vogue, Shopping Estação.



Em foco, piadas sobre Curitiba e os curitibanos. Com esquetes que satirizam os costumes, o clima, as gírias e as personalidades marcantes da capital, o espetáculo Tesão Piá é um deleite para o público que procura diversão e entretenimento. Coroando o trabalho de sucesso desenvolvido pelo grupo há quatro anos, os queridinhos de Curitiba prometem risadas do início ao fim do espetáculo.



A montagem conta com muito stand up, música, personagens, esquetes e surpresas pra lá de especiais. Este espetáculo promete ser um aquecimento para o Festival de Curitiba, que acontecerá no final de março, e já servirá como termômetro das novas ideias do grupo curitibano para o ano de 2017. “Entre curitibanos e capivaras esse é um show que você não precisa levar a japona, porque o clima vai esquentar! Venha se identificar e rir com essa piazada que não perde uma piada”, satiriza Cadu Scheffer, integrante do Grupo Tesão Piá.



Formado em abril de 2013 o grupo Tesão Piá foi criado com a intenção de fazer humor regional, recriando e satirizando situações do cotidiano do curitibano, por meio de vídeos criados para a internet. Os temas dos vídeos abordam desde o famoso clima de Curitiba até as gírias mais comuns usadas pela população. Regionalismo puro! Com o elenco fixo composto pelos atores Cadu Scheffer, Fagner Zadra, Jéssica Medeiros e Luana Roloff, conta também com algumas participações especiais de artistas locais e nacionais e já soma 15 milhões de acessos em seu canal do YouTube.

SERVIÇO:

O quê: Tesão Piá

Quando: 11, 12, 18 e 19 de fevereiro de 2017.Sábados às 21h e Domingos às 20h.

Onde: Teatro Regina Vogue, Shopping Estação (Av. Sete de Setembro, 2775 Curitiba-PR)

Quanto: R$ 55,00 (inteira)

R$ 27,50 (meia-entrada) no Disk Ingresso