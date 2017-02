Wesley Safadão e Marília Mendonça lançam música juntos

Na noite da quarta-feira, 8, Wesley Safadão lançou sua nova música. Ninguém é de Ferro foi feita em parceria com Marília Mendonça. A música já foi lançada com clipe, com cenas simples dos dois cantores gravando no estúdio. Em poucas horas, o clipe no YouTube já alcançou mais de 400 mil visualizações e mais de 47 mil curtidas.

O clipe da música em https://www.youtube.com/watch?v=MnDwZQEvjQc.

Serviços de streaming terão que pagar taxas ao Ecad

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu que serviços de streaming, podcasts, rádios online e quaisquer plataformas que tenham música na internet devem pagar direitos autorais ao Escritório Central de Arrecadação e Distribuição (Ecad), entidade responsável por administrar direitos de músicos. Segundo o STJ, qualquer reprodução de música feita pela internet é uma execução pública, e por isso se enquadra nas regras do Ecad. A decisão foi tomada em um caso que opunha a entidade de direitos autorais à Oi FM, rádio ligada à operadora de telecomunicações que também tinha reprodução pela internet. Dessa forma, os serviços de streaming estão sujeitos a um pagamento de 4,5% de sua receita bruta por mês ao Ecad, como forma de pagamento pelo uso de músicas em suas plataformas. Serviços como Deezer, Spotify e Google Play não se manifestaram sobre a decisão. Já o Ecad comemorou. "É um dia de festa para a classe artística", declarou a entidade, em nota emitida à imprensa.

Fonte reafirma que George Clooney será pai de gêmeos

George Clooney e Amal Alamuddin serão pais de gêmeos, segundo uma fonte próxima ao casal que confirmou a informação à Agence France Presse (AFP), ontem. Rumores sobre a gestação da esposa do ator já tem circulado desde janeiro. De acordo com a fonte, que não quis se identificar, o galã e a advogada libanesa já sabem inclusive o sexo dos bebês, mas ainda não se manifestaram e estão sendo discretos com a vinda dos herdeiros - especula-se que seja um menino e uma menina. George Clooney, 55 anos, e Amal Alamuddin, 39, se casaram em 2014 na cidade de Veneza, na Itália. Em 2015, houve rumores de que o casamento estaria prestes a terminar, mas isso não se confirmou.

Flavia Freire pede demissão da Globo

A jornalista Flavia Freire anunciou aos colegas na quarta-feira (8) seu pedido de demissão da Globo. Flavia estava na emissora há quase 20 anos e passou por diversas funções, dentre elas a de apresentadora do tempo no Jornal Nacional. Ela teve participação no Jornal Hoje, substituiu Cesar Tralli e Carlos Tramontina no SPTV e apresentou também o Hora 1. Agora, ela se muda para Lisboa com o filho e o marido. A assessoria de imprensa da emissora afirma que o contrato de Flavia se encerraria em alguns dias, e, "por conta de um projeto pessoal, ela pediu para não renová-lo." A jornalista fez um post no Instagram para anunciar a mudança. "Minha família linda: O motivo de tudo! O motivo de ter escolhido fechar um ciclo de muitas conquistas e realizações pra começar outro”.

Atriz de 40 anos engravida após fertilização in vitro

Aos 40 anos, Karina Bacchi anunciou que está grávida. A modelo fitness postou em seu Instagram a capa da revista Contigo deste mês, em que mostra sua barriga e explicou quem é o pai: ninguém. Isso mesmo! Karina recebeu uma doação internacional e fez um procedimento de fertilização in vitro. "É com muita alegria que venho compartilhar com vocês essa vitória! Me sinto abençoada e muito feliz à espera do meu anjinho", escreveu no Instagram. Karina grávida de 13 semanas e, para ela, é um sonho poder gerar uma vida.

