Zumbis, piás e gurias no Carnafest neste sábado

Os preparativos para a primeira edição do Carnafest Curitiba – Um Carnaval Diferente estão a todo o vapor. O evento que acontece neste sábado (11) na Câmara dos Vereadores promete um carnaval divertido e diferente para que os curitibanos e visitantes possam entrar no clima e cair na folia. O evento de Pré-Carnaval, promovido pela Alô Eventos e Área de Serviço, será marcado pela criatividade, pois irá contar com a presença dos participantes da Zombie Walk, do festival Piás&Gurias, Concurso da Realeza Carnafest 2017, de bandas consagradas do rock curitibano e outros talentos, levando aos participantes diversidade e alegria em um evento que reúne música, dança, Espaço Kids, entretenimento e gastronomia descomplicada para toda a família.



Com entrada gratuita, no local, haverá camarim de pintura para caraterizações carnavalescas e de zumbis, danças com coreografias, DJ MG, Samba, Bateria Show da Embaixadores da Alegria e muito rock. Para as crianças haverá o Espaço Kids, contando com muitas brincadeiras pedagógicas do projeto Pintando na Calçada, da Arqueria Curitiba (arco e flecha) e das pistas de Skate. Na praça de alimentação estarão sendo comercializadas comidas e bebidas como sucos, energéticos, cervejas comerciais e artesanais.

SERVIÇO:

O quê: 1ª Edição da Carnafest Curitiba

Quando: 11 de fevereiro de 2017

Onde: Garagem da Câmara dos Vereadores (R. Barão do Rio Branco, 720 - Centro, Curitiba – PR)

Quanto: Gratuita - A capacidade é de 2.000 pessoas

Horário: 10h30 às 22h

https://www.facebook .com/carnafestcuritiba