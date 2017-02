Vermelho do amor, antes do dia dos namorados na Europa

(foto: Ana Clara Garmendia)

A uns dias antes do Dia dos Namorados que, aqui, é dia 14 de fevereiro, presto atenção na presença do vermelho. A cor está por todas as vitrines de Paris. Lingeries sexys para nós, cuecas e camisetas para eles. Opções de compras envolvendo frases como “Tudo que precisamos é de amor”. Sim, precisamos de amor. Precisamos expressar a força da cor que o representa e também lutar para que sua existência não seja facilmente ligada ao consumo. Amar é amar. É um sentimento que te faz até esquecer o dia da semana, mas nos faz querer ficar belas (e belos) e lutar para que o amor continue a crescer e dê bons frutos. Amar é a poesia da vida.



Como aqui é para falar de moda e sou obrigada a mostrar o que tem para consumir, mostro looks que amo e que estão na onda do vermelho e branco.

Fotos: Ana Clara Garmendia



Escolho alguns como o coração da Dior no look total branco da Elena Perminova



O conjunto terninho off white (que é um branco apagado, com um tom meio perolado na fibra da cor) com o casaco vermelho e o scarpin idem





Ou a camiseta com a imagem do ídolo Mohamad Ali em vermelho e branco com a mensagem clara da luta por tudo – e aqui me aproprio para dar o recado de lutar por um amor universal e justo. Até porque não existe amor injusto, se o é, não é amor. Feliz Dia dos Namorados aos que amam. Aos daqui, aos de lá. Um ano cheio de vermelho que represente o amor e não a guerra. Bisous, Ana.

