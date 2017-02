São Paulo perde agentes de trânsito enquanto a frota aumenta

WILLIAM CARDOSO SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A capital perdeu marronzinhos desde 2010, enquanto a frota da cidade cresceu 22% no período. Dados da CET (Companhia de Engenharia de Tráfego), obtidos por meio da Lei de Acesso à Informação, mostram uma redução de 16% no número de agentes em seis anos. Na prática, 3 em cada 20 agentes deixaram a CET por causa de demissão ou aposentadoria.

O último concurso para preenchimento de vagas foi realizado em 2008, na primeira gestão de Gilberto Kassab (PSD). Os marronzinhos são responsáveis por organizar o trânsito na cidade, como, por exemplo, após acidentes ou em locais com semáforos desligados. Em números absolutos, cada marronzinho cuidava de 3.017 veículos em 2010. Em 2016, passou a tomar conta de 4.405, um aumento de 46%.

Segundo Alfredo Coletti Bocci, diretor do Sindviários (sindicato da categoria), a defasagem pode ser ainda maior, porque apenas 1.200 agentes trabalham na rua. O “cobertor está curto” e não há marronzinhos em quantidade suficiente para cobrir toda a cidade, segundo Bocci. “Hoje, temos um deficit de 2.850 agentes de trânsito na rua”, afirma. Na gestão da então petista Luiza Erundina (1989 a 1992), hoje no PSOL, havia 2.500 agentes nas ruas, para uma frota três vezes menor, segundo o sindicato. Com Fernando Haddad (PT), houve um programa de demissão voluntária já no primeiro ano de gestão, em 2013, com a perda de 7% do efetivo, sem reposição.

A situação piora, segundo o sindicato, porque marronzinhos são deslocados para operações especiais, como a Marginal Segura, do prefeito João Doria (PSDB). Segundo Bocci, 70 foram tirados de seus postos para trabalhar nas marginais Tietê e Pinheiros. Há ainda remanejamentos em eventos, como a Fórmula 1.