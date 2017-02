Com dois de Nenê, Vasco vence Santos-AP e se classifica na Copa do Brasil

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O Vasco não teve dificuldades para despachar o Santos-AP na estreia da Copa do Brasil. Com novo regulamento, os cariocas precisavam apenas de um empate para passar de fase, mas a vitória por 2 a 0 tornou a missão tranquila para a equipe do técnico Cristóvão Borges. Nenê marcou, de pênalti, os gols do jogo. Na próxima fase, o Vasco enfrentará o vencedor de Fast ou Vila Nova, que se enfrentam na próxima quinta-feira, na Arena Amazônia. Agora o cruzmaltino volta as atenções para o Estadual do Rio. No domingo, a equipe medirá forças com o Volta Redonda, no Raulino de Oliveira. O Vasco não teve dificuldade em controlar o jogo na estreia da Copa do Brasil. Com posse de bola e boa troca de passes, a equipe acumulou oportunidades de gols. O principal destaque do primeiro tempo foi Guilherme Costa, que acertou a trave e sofreu pênalti, convertido por Nenê e que definiu a vitória parcial. Apesar do bom desempenho no primeiro tempo, o técnico Cristóvão Borges mudou a equipe no intervalo. Escudeiro e Thalles deram lugar a Muriqui e Kelvin, que fez a estreia com a camisa do Vasco. As trocas mudaram também a característica da equipe. Sem referência no ataque, o time passou a explorar a velocidade dos novos reforços As mudanças feitas por Cristóvão Borges no intervalo deixaram o Vasco ainda mais perigoso. O problema foi com a pontaria. Kelvin é quem melhor se encaixa. Ousado, participou de boas jogadas ofensivas, mas não teve qualidade nas finalizações. Menos mal que as chances desperdiçadas não fizeram falta. SANTOS-AP Axel; Darlan, Jari, Dedé e Batata; Lessandro (Bruno), Balão, Renatinho e Denilson (Nildon); Fabinho e Luciano (Lopes) T.: Minga VASCO Martin Silva; Yago Pikachu (Gilberto), Luan, Rafael Marques e Alan Cardoso; Bruno Gallo, Jean, Guilherme Costa e Escudeiro (Kelvin); Nene e Thalles (Muriqui) T.: Cristóvão Borges Estádio: Arena das Dunas, Natal (RN) Árbitro: Luiz César de Oliveira Magalhães (CE) Cartões amarelo: Jean, Yago Pikachu e Nenê (V); Dedé, Lessandro, Batata e Lopes (S)