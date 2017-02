Banco do Brasil e Previ vendem participação em empresa de silos

TÁSSIA KASTNER SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Banco do Brasil e seu fundo de pensão Previ venderam participação na Kepler Weber para a americana AGCO. A Kepler Weber tem como principal negócio a construção de silos para armazenagem de grãos e cresceu nos últimos anos com o plano do governo que liberava crédito subsidiado para que produtores construíssem armazéns em suas propriedades, amenizando os problemas de escoamento de safra. Já a americana é dona de empresas de máquinas agrícolas vendidas sob as marcas Massey Fergusson e Valtra no país. O banco e a Previ receberão R$ 22 por ação, acima do valor de fechamento dos papéis da Kepler, que terminaram o dia cotadas a R$ 17,50. A operação avalia a Kepler Weber em cerca de R$ 579 milhões, sendo que o BB tinha 17,45% da Kepler, e a Previ, 17,48%. DESINVESTIMENTO O Banco do Brasil havia anunciado o plano de deixar negócios que não eram diretamente ligados à principal do banco. O objetivo é levantar recursos para elevar capital para cumprir as regras do acordo de basileia 3. Em entrevista à Folha de S.Paulo, o presidente do banco, Paulo Caffarelli, afirmou que a decisão de fechar agências e reduzir o quadro de funcionários também tinha o objetivo de melhorar números do banco. A AGCO afirmou que planeja fechar o capital da Kepler Weber, por isso fará uma OPA (oferta pública de aquisição) para comprar as demais ações da companhia.