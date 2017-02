Ney Matogrosso e Nação Zumbi vão cantar Secos e Molhados no Rock in Rio

(foto: Divulgação)

A organização do Rock in Rio fez o primeiro anúncio de atração para o Palco Sunset! No dia 22 de setembro, a nova Cidade do Rock receberá o show de Ney Matogrosso + Nação Zumbi que farão uma apresentação inédita dissecando o repertório dos Secos e Molhados.

Fergie, 5 Seconds of Summer e Ivete Sangalo no Rock in Rio

Ingressos à venda no dia 6 de abril, pelo site Ingresso.com.