Senado dos EUA confirma Tom Price como secretário de Saúde de Trump

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Senado dos Estados Unidos confirmou nesta sexta-feira o republicano Tom Price como secretário de Saúde do governo de Donald Trump. Price, 62, foi confirmado com 52 votos a favor e 47 contra -o Partido Republicano tem maioria no Senado. Congressista pela Geórgia e ex-cirurgião ortopédico, o republicano deverá encabeçar o desmonte e a substituição da lei de saúde acessível, conhecida como Obamacare. Os senadores que votaram contra a indicação afirmaram durante a audiência que o fim do Obamacare afetaria até 20 milhões de americanos. Durante o processo de confirmação, Price foi acusado de utilizar informação privilegiada porque supostamente comprou no ano passado ações de uma empresa médica que depois se beneficiou de uma lei que ele apresentou na Câmara de Representantes. A alta rejeição no Senado ao nome de Price reflete a atitude hostil da oposição aos nomes indicados por Trump. O republicano sofre a maior resistência a um gabinete presidencial desde os anos 1980.