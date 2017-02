(foto: Divulgação)

Finalmente a nova música de Katy Perry está entre nós. "Chained To The Rhythm" foi divulgada na manhã desta sexta-feira (10) e imediatamente entrou na lista das mais ouvidas no Brasil nos serviços de streaming iTunes e Spotify. No YouTube, o lyric video (assista abaixo) já contava com 500 mil visualizações poucas horas depois de publicado.

Katy Perry fará apresentação na cerimônia do Grammy 2017

A música, que tem uma pegada reggae-disco, contou com a produção de Max Martin e Ali Payami e participação especial nos vocais de Skip Marley, de 20 anos, neto de Bob Marley.

O lyric video foi feito em formato de konapun (comidas feitas em miniatura), que é um sucesso de visualizações no YouTube do Japão.

Já a letra, composta em parceria com a cantora Sia, é uma espécie de manifesto que pede para a sociedade se envolver mais politicamente e ser menos complacente. Vale lembrar que Katy participou ativamente da campanha presidencial nos Estados Unidos em favor de Hillary Clinton. "Estamos surdos? Continue varrendo tudo para debaixo do tapete. Pensei que poderíamos fazer melhor do que isso. Espero que possamos", diz um trecho da letra.

Durante toda a semana, a artista fez ações em várias cidades do mundo para a divulgação da faixa. Até o Brasil entrou na onda. Na quinta-feira (9), a produção de Katy instalou um globo espelhado (de discoteca) no Arpoador, no Rio de Janeiro, e avisou aos fãs que era possível ouvir a música por lá antes da divulgação mundial.



Cidades da Europa, Estados Unidos, Japão, Austrália e Nova Zelândia também receberam as bolas prateadas equipadas com um fone de ouvido para escutar a música. O globo faz referência ao título da turnê de Katy, batizada de "Disco Ball", porém até o momento nenhuma apresentação foi anunciada.



A ansiedade dos fãs com o lançamento da faixa começou no início da semana, quando o nome de Katy foi confirmada como uma das atrações da cerimônia de entrega do Grammy, no próximo domingo (12), em Los Angeles. Certamente a artista vai interpretar a nova música durante a premiação. O evento vai contar também com shows de Beyoncé, Daft Punk, Weeknd, Anderson Paak, A Tribe Called Quest, Dave Grohl, Adele, John Legend, Metallica, Carrie Underwood, Bruno Mars e Keith Urban.



O último álbum de Katy, "Prism", foi lançado em 2014 e contou com os sucessos "Roar, "Dark Horse", "This is How We Do" e "Unconditionally". Em 2015, a cantora também foi a atração principal do show do intervalo do Super Bowl, nos Estados Unidos.