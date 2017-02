Chegada de Borja ameaça ressurgimento de Barrios e Alecsandro

JOSÉ EDGAR DE MATOS SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A chegada do badalado Miguel Ángel Borja ao Palmeiras, confirmada na noite da última quinta-feira, ameaça o ressurgimento de dois nomes que esperavam embalar na temporada 2017. Os experientes Lucas Barrios e Alecsandro, que brigavam com Willian pela vaga de titular, devem perder espaço com o centroavante colombiano. Antes de o atual campeão nacional assegurar a contratação do destaque do Atlético Nacional-COL na última temporada, Barrios e Alecsandro receberam oportunidades na pré-temporada; apenas o argentino naturalizado paraguaio balançou a rede ao anotar o gol no empate por 1 a 1 com a Ponte Preta. Na estreia do Campeonato Paulista, Willian atuou como titular diante do Botafogo-SP e deve seguir com este posto durante a primeira fase do Estadual, já que possui uma característica de movimentação que agrada ao técnico Eduardo Baptista. Miguel Borja, por regulamento, pode entrar no grupo de 28 atletas somente a partir das quartas de final, quando os classificados poderão substituir quatro atletas do elenco original. Para atuar na primeira fase, o colombiano dependeria da lesão de algum outro inscrito. Barrios e Alecsandro, valorizados para esta temporada, devem perder espaço. Sem a contratação de um camisa 9 'incontestável' até esta semana, quando Alexandre Mattos viajou pessoalmente à Colômbia para fechar com Borja, os dois surgiam como as principais opções para ser a referência no 4-1-4-1 de Eduardo Baptista. O argentino naturalizado paraguaio trabalhou dois dos últimos três dias na academia, enquanto 'Alecgol' finalizou o treinamento da última quarta-feira correndo ao lado do gramado de Moisés e Fabiano, que ainda ajustam a parte física. Lucas Barrios é investimento direto da Crefisa/FAM, que gastará mais R$ 18 milhões com o atleta até o fim do contrato, no meio de 2018. Alecsandro, depois do problema de doping no ano passado, ganhou a renovação de contrato até o final do ano e ainda recebeu a camisa 9 palmeirense. Os dois ainda encontram o nome de Willian pela frente. O atacante chegou de maneira definitiva ao Palmeiras, em negociação com o Cruzeiro, e surge agora como a grande alternativa a Borja; o 'Bigode' ainda possui as características para atuar pelos lados, ao contrário de Barrios e Alecsandro.